Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi - Son Dakika Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği, dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesi'nin metrosunun ve kara yollarının yapımını durdurduğu iddia edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği, dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesi'nin metrosunun ve kara yollarının yapımını durdurduğu iddia edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın Müşaviri Turan Özyanık, İBB tarafından durdurulan metro ve kara yolu inşaatlarına ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İBB tarafından, günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesi'nin metrosunun ve kara yollarının yapımının durdurulduğunu belirten Özyanık, "Bu nedenle İstanbulluların kaliteli sağlık hizmeti alması engelleniyor." ifadelerini kullandı.

Metrokent- Kayaşehir Metro hattında 4 istasyonda imalatlara başlanırken, çalışmaları etkileyen yolların trafiğe kapatıldığına dikkati çeken Özyanık, "Mevcut imalatlar yerel seçimler öncesinde yapıldı. Yerel seçimlerden sonra ihalesi, ödeneği ve müteahhidi olan çalışmalar durdurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Kent Metro İstasyonu'nun hastane içerisinde bulunduğunu ve hastanenin açılabilmesi için metro inşaatının bitirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Özyanık, şunları kaydetti:

"Bizim motivasyonumuz millete hizmet etme ve dev projeleri ülkemize kazandırma aşkından geliyor ama asıl merak konusu, sizin İstanbul'a hizmet etme motivasyonunuzun ne zaman ortaya çıkacağıdır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı
İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki

Son Dakika Haberleri
00:16 AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki - Son Dakika Ekonomi
22:10 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:04 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:00 Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor - Son Dakika Ekonomi
20:52 Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 01:49:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]