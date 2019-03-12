Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 Max 8 ve Boeing 737 Max 9 Tipi Uçakların Uçuşlarının...
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının tedbir amaçlı durdurulduğu bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının tedbir amaçlı durdurulduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:52 Kaynak: AA
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