Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 Max 8 ve Boeing 737 Max 9 Tipi Uçakların Uçuşlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 Max 8 ve Boeing 737 Max 9 Tipi Uçakların Uçuşlarının...

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının tedbir amaçlı durdurulduğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 Max 8 ve Boeing 737 Max 9 Tipi Uçakların Uçuşlarının..., System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının tedbir amaçlı durdurulduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Boeing 737, Ekonomi
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