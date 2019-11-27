Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Atlas Global Havayolları" açıklaması Açıklaması
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Atlas Global Havayolları" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğu anımsatıldı.

Firmanın, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık'a kadar tespit ederek, oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğinin bildirildiği vurgulanan açıklamada, "Atlas Global Havayollarının belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:09 Kaynak: AA
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Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
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