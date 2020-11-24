Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Çukurova Havalimanı açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ve Çukurova Havalimanı ile ilgili söylemlerine yönelik yapılan açıklamada, "Çukurova Havalimanı ihalesine ilişkin kamuoyunu yanlış bilgilendirici yalan bilgilere yer verildiği tespit edilmiştir. Çukurova Havalimanı altyapı yapım çalışmalarının durduğu, üstyapı tesisleri ihale bedelinin 300 milyon € olduğu ve 12 milyon yolcu garantisi verildiği ifadeleri tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçen hafta TBMM Parti Grubunda Aydın-Denizli Otoyolu Projesi hakkında dile getirdiği yalan yanlış ifadelerin ardından bugün de gerçekleştirdikleri konuşmalarında da Çukurova Havalimanı ihalesine ilişkin kamuoyunu yanlış bilgilendirici yalan bilgilere yer verildiği tespit edilmiştir. Çukurova Havalimanı ihalesi ile ilgili paylaşılan yanlış bilgiler nedeniyle oluşabilecek yanlış algıların önüne geçmek için kamuoyunun doğru bilgilendirmesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Çukurova Havalimanı altyapı yapım çalışmalarının durduğu, üstyapı tesisleri ihale bedelinin 300 milyon € olduğu ve 12 milyon yolcu garantisi verildiği ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapımı planlanan Çukurova Havalimanı'nın ilk ihalesi 15.12.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan yüklenici firma onaylı iş programının fiziki gerçekleşme yönünden gerisinde kalması nedeniyle sözleşmesi 31.08.2015 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Söz konusu yatırımın, DHMİ'nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi kararı alınarak proje yatırım programına alınmıştır. Bu kapsamda; Çukurova Havalimanı projesinin altyapı inşaatı(Pist, Apron ile Paralel Taksi Yolları vb.) DHMİ yatırım programı kapsamında devam etmektedir ve işin fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık % 85'dir. İfade edildiği gibi altyapı yapım çalışmaları durmuş değildir. Üstyapı inşaatının (terminal ve mütemmim tesisler) Yap-İşlet-Devret modeli ile tamamlanarak işletilmesinin kamu menfaati açısından daha uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda ihalesi 16.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhaleye katılan iki istekliden biri olan Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Kalyon Hav. ve İnşaat A.Ş./ Cengiz İnşaat San.ve Tic.A.Ş. ortak girişiminin şartlı teklif vermesi nedeniyle ihale dışı bırakılmıştır. Diğer istekli Günbeton İnşaat ve Tic. A.Ş./Terminal Yapı Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi ise 25 yıl işletme süresi karşılığı vermiş olduğu 100.000.000 Euro kira ile teklif vermiştir. Ancak; rekabet koşullarının arttırılması kamu menfaati açısından daha faydalı olacağından ihalenin iptali kararlaştırılmıştır. Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi, Yap-İşlet-Devret modeli 20.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir ve ihalede 25 yıllık işletme süresi boyunca İdare'ye ödenecek kira bedeli yarıştırılmıştır." denildi.

AÇIKLAMAYA ŞÖYLE DEVAM EDİLDİ:

"Açık, şeffaf, adil rekabet koşullarının sağlandığı Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması, Havalimanının İşletilmesi ve Devrine ilişkin ihaleye Türkiye'nin Havacılık alanında tecrübe sahibi en büyük firmaları katılmıştır. Söz konusu firmalar,

Tav Havalimanları Holding A.Ş. IC İçtaş İnşaat ve Ticaret A.Ş., YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi,

EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş./Ziver İnşaat Taah. Mad. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş. dir.

Bu firmalardan;

EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş./Ziver İnşaat Taah. Mad.Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin Son Teklifi 222.222.000 Euro+ KDV Olup 27. Turda İhaleden çekilmiştir.

IC İçtaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin Son Teklifi 226.100.000 Euro+ KDV Olup 28. Turda İhaleden çekilmiştir.

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Son Teklifi 227.100.000 Euro+ KDV Olup 29. Turda İhaleden çekilmiştir.

RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin Son Teklifi 278.000.000 Euro+ KDV Olup 83. Turda İhaleden çekilmiştir.

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin son teklifi 297.000.000 Euro+ KDV olup 147. Turda ihaleden çekilmiştir.

Şirketlerle kıran kırana yapılan pazarlık neticesinde 147.turda 297.100.000 Euro+KDV'yi idareye verme taahhüdü karşılığında Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş ortak girişimi en yüksek teklifi (kira bedeli) vermiştir.

Çukurova Havalimanının Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması" işi için 2012 yılındaki ihalede söz konusu olan 357.071.685 € bedel Görevli Şirketin bahse konu iş kapsamında yapmayı taahhüt ettiği yatırım tutarıdır.

Oysaki 20.11.2020 tarihindeki ihalede teklif edilen 297.100.000 € +KDV bedel ise Görevli Şirketin işletme süreci boyunca Kuruluşumuza ödemeyi taahhüt ettiği kira bedelidir.

Garanti verilen yolcu sayısı hususunda ise işletme süresinin ilk 12 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla yolcu garantisi verilmiş olup 2 milyon 353 bin 787 iç hat giden yolcu, 347 bin 374 dış hat giden yolcu sayısı garanti edilmiştir. 12 milyon yolcu garantisi verildiği ifadesi tamamen yalandır.

Mevcut kapasitesi 3 milyon yolcu olan Adana Havalimanında 2019 yılsonu itibariyle yaklaşık 5 milyon 60 bin yolcuya hizmet verilmiştir. Bölgenin daha büyük bir havalimanına ihtiyaç duyduğu gerçeği ortadadır.

Ayrıca proje toplam 3 Etap halinde planlanmıştır. 1. Etap yatırımların tamamlanarak havalimanının hizmete verilmesi için planlanan yatırım süresi 2,5 yıl olup işletme süresi 25 yıldır. Yıllık yolcu sayısının 8 Milyona ulaşması halinde 2. Etap işler; yolcu sayısının 9 Milyona ulaşması halinde ise 3. Etap işler yapılacaktır.

Söz konusu ihaleyi alan firma 1. Etapta 103,7 Milyon Euro, 2. Etapta 23,5 Milyon Euro ve 3.etapta yaklaşık 30 milyon Euro olmak üzere toplamda 157 milyon Euro yatırım yapacaktır."

(Musa Erdoğan/İHA)