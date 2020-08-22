Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havacılık sektörü istihdamında "yerlileşme" hamlesi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havacılık sektörü istihdamında "yerlileşme" hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda hızla büyümesi nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacından bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığını belirterek, "Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havacılık sektörü istihdamında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda hızla büyümesi nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacından bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığını belirterek, "Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki tüm paydaşlarla bu çalışmayı yaparak alanda vatandaşlarımızın öncelikli istihdam edilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, küresel gelişmelere paralel şekilde gelişen havacılık sektörünün ekonomik kalkınmanın itici unsuru haline geldiğini ve toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğunu bildirdi.

Havacılığın geleceği açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve sektörde son dönemde atılan adımlar sayesinde Türk havacılık sektörünün beklentilerin çok ötesinde büyüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısı bugün 56'ya çıktı. Türkiye hava sahasında, 2003'te 44 bin 500 kilometre uçuş yolu bulunurken, bugün uçuş yolu uzunluğumuz yaklaşık 74 bin 640 kilometreye çıktı. 173 ülkeyle ikili havacılık anlaşması yapıldı, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı da 329'a yükseldi. Bunun sonucunda da 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 210 milyonu buldu." bilgisini paylaştı.

17 yılda sektör cirosu 53 kat arttı

Karaismailoğlu, hava yolu sektöründeki büyümeyle birlikte cironun 17 yılda, 53 kat arttığını, istihdam sayısının da 65 binden 295 bine çıktığını aktardı.

Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda hızla büyümesi nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Havacılık sektörüne yönelik eğitim olanaklarının artırılmasıyla yabancı personel alımı büyük oranda yavaşladı. Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sivil havacılık sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11'i bulmakta. Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki paydaşlarla bu çalışmayı yaparak alanda vatandaşlarımızın öncelikli istihdam edilmesini hedefliyoruz."

"Kaygıları dikkate alıyoruz"

Karaismailoğlu, Aralık 2019'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık dahil tüm alanları olumsuz etkilediğini belirterek, bu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hafifletici kolaylıkların sağlandığını hatırlattı.

Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan işsizlik problemleri nedeniyle Türk uyruklu uçuş ve kabin ekiplerinin kaygılarının bulunduğu yönünde kendisine bilgiler ulaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu kaygıları dikkate alıyoruz. Bu kapsamda, hava yolu işletmelerinde uçuş operasyonlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde, Türk uyruklu çalışanlara öncelik verilmesi noktasında bir çalışma yapılmasını uygun gördük. Sivil havacılıkta eğitim olanaklarının her geçen gün artmasıyla sektöre yetişmiş eleman sağlanıyor. Söz konusu çalışmayla sektörde Türk uyruklu yetişmiş eleman istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda hava yolu işletmelerinin görüşlerini ve yol haritasını da istedik."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havacılık sektörü istihdamında 'yerlileşme' hamlesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Trump'tan korona aşısıyla ilgili yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
13:55
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor         
11:32
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Trafikte dehşet anları kamerada! Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı         
10:42
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı         
09:22
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor         
08:25
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 21:41:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havacılık sektörü istihdamında "yerlileşme" hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei