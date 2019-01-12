Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul'daki Kazaya İlişkin Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya-Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracının çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdiğini belirterek, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya-Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracının çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdiğini belirterek, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan test sürüşü yapan trenlerin kaza yaptığı ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya-Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır. Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan test sürüşü yapan trenlerin kaza yaptığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - ANKARA

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