Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Muğla'da orman yangınlarını söndürme çalışmalarına desteği sürüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hisarönü ve Ören'de tankerlere denizden su sağlandı.
KIYEM-5 hızlı tahliyesi botu Kumlukbük'te denizden soğutma çalışması, Nene Hatun gemisi de Gökova'da devriye görevi yaptı.
Dağ köylerinde çalışan itfaiye ve jandarma erlerine kumanya ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının orman yangınlarına müdahalesi devam ediyor - Son Dakika