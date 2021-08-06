Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının orman yangınlarına müdahalesi devam ediyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Muğla'da orman yangınlarını söndürme çalışmalarına desteği sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hisarönü ve Ören'de tankerlere denizden su sağlandı.

KIYEM-5 hızlı tahliyesi botu Kumlukbük'te denizden soğutma çalışması, Nene Hatun gemisi de Gökova'da devriye görevi yaptı.

Dağ köylerinde çalışan itfaiye ve jandarma erlerine kumanya ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.