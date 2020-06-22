Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi yarın başlıyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilci ve yöneticilerini "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"nde bir araya getirecek.

Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi yarın başlıyor, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilci ve yöneticilerini "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"nde bir araya getirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcileri, devlet ve özel sektörün dijitalleşme sürecinde eş güdüm ve iş birliğini pekiştirmek üzere düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Dijital Farkındalık ve Siber Vatan" kampanyası çerçevesinde hayata geçirilen zirve, 23-24-25 Haziran tarihlerinde internetten canlı yayınlanacak. "https://dijitalgelecek.uab.gov.tr/" adresinden kamuoyunun erişimine açılan toplantı serisi, gerçek zamanlı olarak izleyiciye ulaşacak.

Zirvede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bir konuşma yapacak. Karaismailoğlu, çarşamba günü özel oturumda kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolları ve altyapı projelerindeki hizmet odaklı dijitalleşme süreçleri ile bakanlığının gelecek vizyonuna ilişkin bilgi verecek.

"İnternet üzerinden yayınlanacak"

Karaismailoğlu, zirvenin devlet ve özel sektör arasında anlayış birliğinin pekiştirilmesine ve gelecek yılların dijital dönüşümün ışığında tasarlanmasına katkı sunacağını bildirdi. Oturumun internet üzerinden canlı olarak yayınlanacağını aktaran Karaismailoğlu, "Bu zirve, sektör temsilcilerini 'lojistik', 'mobilite' ve 'erişim' başlıklı sohbetlerde bir araya getirecek. Bu yönüyle Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi, kendi alanında bir ilktir." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre zirveye, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'nun da aralarında bulunduğu isimler katılacak.

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi yarın başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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