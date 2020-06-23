"Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi" başladı - Son Dakika

"Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi" başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi" başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi" başladı.

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Online gerçekleştirilen zirveye TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile İGA ve Martı firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Ana gündemin "Mobilite" olarak belirlendiği zirvenin açılışında havacılık, demir yolları ve şehir içi ulaşımda gelecekteki eğilimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni normal kavramı, fırsatlar ve krizler tartışıldı.

"Demir yolu sektörü kara tren imajını yıktı"

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, yaptığı konuşmada, günümüz dünyasını tanımlayan kavramlar arasında küreselleşme, bilgi toplumu, bilişim ve iletişim çağı ile dijital çağın ön plana çıktığını söyledi.

Bu kavramların birbirlerini tamamladığını belirten Yazıcı, bu kavramlarla tanımlanan yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu dile getirdi.

Yazıcı, yeni dünya düzeninde en temel hizmet sektörü olan ulaştırmanın dijital dünyanın dışında kalmasının mümkün olmadığını belirterek, demir yolu sektöründe iş süreçlerinden yolcu hizmetlerine, hizmet içi eğitimden halkla ilişkiler faaliyetlerine kadar pek çok alanda dijitalleşmenin yaşandığını kaydetti.

Yazıcı, yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle teknolojik bakımdan sıçrama yaşayan demir yolu sektörünün "kara tren" imajını yıktığına dikkatini çekerek, "Dijitalleşme ve yeni altyapı programları sayesinde yurt dışından gelecek bir yolcu, uçak biletini alırken, aynı anda Türkiye'de görebileceği yerler için tren biletini de alabilecek. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yakın zamanda bunu sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Haberleşme altyapısına önemli yatırımlar yapıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren de kurum olarak bugüne kadar Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ulusal siber güvenlik başta olmak üzere, Bilgi ve Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ile koordineli bir şekilde haberleşme altyapısının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlatan Evren, şunları söyledi:

"Dijital uygulamaların tamamının aslında ihtiyaç duyduğu en önemli birleşen haberleşme ve iletişim altyapısı. Ülkemizde haberleşme altyapılarına baktığımızda geçmişten bugüne önemli ölçüde yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Bu yatırımın bir sonucu olarak da 2003 yılında 20 milyar seviyelerinde olan sektör hacminin bugün 152 milyar lirayı geçtiğini görüyoruz."

"10 milyondan fazla kişi fiber internetten faydalanıyor"

Evren, mobil hizmetlerden faydalanan abone sayısının 81 milyona yaklaştığını belirterek, "2003 yılında neredeyse sıfır seviyesinde olan geniş bant internet abone sayısının 76 milyonu geçtiğini görüyoruz. Fiber internet abone sayısına baktığımızda ise 3,2 milyonluk bir abone sayısına ulaştığımızı aslında bunu da hane bağlamında değerlendirdiğimizde ülkemizde 10 milyondan fazla kişinin fiber internetten faydalandığını görüyoruz." dedi.

Evrensel hizmet projeleri bağlamında dijitalleşen dünyada şehirlerin yanı sıra kırsal kesimlerdeki vatandaşların da mümkün olduğunca iletişim altyapılarından ve yatırımlarından eşit derecede istifade edebilmesine yönelik projeler yürüttüklerini aktaran Evren, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yürütülen projelerde toplamda 2 bin 500'ün üzerinde köye 4.5G seviyesinde mobil iletişim hizmetini Bakanlık olarak yatırımlarımızla götürmüş durumdayız. Burada önemli noktalardan bir tanesi de bu altyapılarda yüzde 40 oranında yerli baz istasyonu Ulak kullanılmış durumda."

Türk Hava Yolları, Evren, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi' başladı - Son Dakika Ekonomi

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