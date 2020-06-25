"Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi" - Son Dakika

"Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "e-ticaretteki davranış değişiklikleri bizi bir 10 yıl öteye götürdü.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "e-ticaretteki davranış değişiklikleri bizi bir 10 yıl öteye götürdü. 10 yıl sonra olmasını beklediğimiz rakamlara şu an ulaşmış olduk." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca online düzenlenen "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"nin üçüncü gününde lojistik konusu ele alındı.

Gülten, toplantıdaki konuşmasında, dijitalleşmenin sektöre etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gülten, PTT olarak lojistik konusunu kargo ve e-ticaret ile bütünleşik ele aldıklarını belirterek bunların birbiri ile bağlantılı hizmet alanları olduğunu söyledi.

Bu üç alana yönelik çözümler ürettiklerine işaret eden Gülten, şunları kaydetti:

"ePttAVM.com, PTT Kargo, PTT Lojistik, her geçen gün bilinirliği ve kullanılırlığı artan markalar olarak dikkati çekiyor, halkımızdan da yoğun talep görüyor. Kargo ve posta alanında bir çok faaliyetimizin olmasının yanı sıra, lojistik alanında da yapmamız gereken, üzerimizde ödev olan çok konumuz var. Küresel posta ağı ile lojistik operasyonlarımızı desteklemek istiyoruz. Kısa sürede lojistik alanında önemli yol aldık.

Geçtiğimiz yıla kıyasla önemli gelişmeler kaydettik, Kovid-19 sürecinin de etkisiyle kargo gelirlerimizde de önemli artış görüyoruz. 2020 yılının başından itibaren yaşadığımız pandeminin, kaydedilen bu artışta önemli payı var. Pandemi sürecinde yaşadığımız sosyal izolasyon, hali hazırda yükselmekte olan e-ticaret eğilimini çok daha hızlı şekilde artırdı. PTT olarak artan bu talebe karşı hazırlıklıydık."

Hazırlıkları dolayısıyla müşteri talebine yanıt verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Gülten, kontrollü sosyal hayatta, e-ticaret, kargo ve lojistik sektörlerindeki talebin devam edeceğini bildirdi.

Gülten, "İçinde bulunduğumuz zor koşullar dijitalleşme ile ilgili daha hızlı çözüm üretmek için bizi teşvik etmiş oldu. E-ticaretteki davranış değişiklikleri bizi bir 10 yıl öteye götürdü. 10 yıl sonra olmasını beklediğimiz rakamlara şu an ulaşmış olduk. Bu rakamlar, bizlerin de davranışlarını değiştirdi. e-ticarette en önemli şey, müşteriye ilk alışverişi yaptırabilmek, onu da şu an da yaşadık." dedi.

Kovid sürecinde temassız teslim başta olmak üzere sürece uygun ürün ve hizmetler ortaya çıkardıklarını bildiren Gülten, devamındaki süreçte de yapılacak çok çalışma olduğunu söyledi.

"Konteyner piyasasında blockchain uygulaması fevkalade ileri seviyeye doğru gidiyor"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, deniz ticaretinin, ülke ekonomilerinin ne yöne gittiğine dair belirtiler veren bir sektör olduğunu söyledi.

Deniz ticaretinde dijitalleşmenin yeri ve önemi hakkında bilgi veren Kıran, şunları söyledi:

"Dijitalleşmede deniz ticareti bir çok alanda ilerliyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik sistemler, big data, blockchain şu an için denizcilik alanında kullanılan yeni teknolojiler, denizciliğin alanına göre de bunların kullanım düzeyleri değişiyor.

Bu beş enstrümanın kullanılması sayesinde ilerleme kaydedilen alanları, gemiler, limanlar, deniz ticaret yönetimin dijital dönüşümü, insan gücünün dijitalleşmesi olarak sıralayabiliriz. Örneğin, konteyner piyasasında blockchain uygulaması fevkalade ileri seviyeye doğru gidiyor. "

"Bir anda araba hariç her şeyi taşır hale geldik"

MNG Kargo CEO'su Salim Güneş, sektörün hem rakamsal hem de işlevsel genişliğinin hem dünyada hem de Türkiye'de çok geniş olduğunu dile getirdi.

Kargo tarafının, lojistik sektöründe tüketiciye dokunan taraf olduğunu belirten Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzü dijitalleşme iki boyutta etkiledi. İnsanların hızlı şekilde dijital dünyaya ulaşması, kendilerine özgü ürün talep edebilme özgürlüğünü ve imkanını yarattı. Herkes kendine özgü ürünü Türkiye'nin her tarafından talep edebilir hale geldi. Bu, bizim işimizi değiştirmeye başladı. İşimizin yüzde 80'i B2B iken, bugün özellikle Kovid-19 dönemindeki rakama göre, neredeyse yüzde 65-70'i B2C'ye kaydı, yüzde 30-35'i B2B'de kaldı.

Dijitalleşme dışsal olarak işimizin içeriğini değiştirdi, içsel olarak ise yaklaşık 100 bine yakın KOBİ ve pazar yeri alanından neredeyse her gün 3 milyon müşteriye ulaşır olduk. Bu dinamikler her gün yeniden oluşuyor. Yapay zeka, dijital planlamalar işimizde çok daha değerli hale geldi. Bir çok alanı teknolojiyi kullanarak geliştirmek ve değiştirmek durumunda kaldık."

Kovid döneminin e- ticarete etkilerine değinen Güneş, sürecin sektörü güçlü şekilde hızlandırdığını aktardı.

Güneş, internetten hiç satış yapmayan bir çok KOBİ'nin satış yapar hale geldiğini, evine kapanan tüketicilerin önce hızlı tüketim ürünlerini internetten talep ettiğini, devamında spor malzemelerinden kitaba kadar çok sayıda ürünü internetten almaya başladığına işaret etti.

Salim Güneş, "Tüketiciler evde biraz daha sıkılmaya başlayınca bu sefer ev dekorasyonu ürünleri almaya başladı. Bir anda araba hariç her şeyi taşır hale geldik. Bir çok firma araba hariç herşey e-ticaretten satar ve bizim üzerimizden taşıtır hale geldi. Kovid-19 süreci bizim sektörümüzü yeniden yapılandırdı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 780 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinde, lojistik sektörü 52-53 milyar dolar ile önemli hacme sahip"

Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Kalay lojistik sektörünün büyüklüğüne işaret ederek, dünyadaki lojistik sektörünün 4,7 trilyon dolarla önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kalay, "Yaklaşık 780 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinde, lojistik sektörü 52-53 milyar dolar ile önemli hacme sahip. Bu sektör içinde de dijitalleşme kaçınılmaz. Son 5 yıldır tamamen iş modelimizi değiştirdiğimizi gördük. Artık biz lojistik şirketi değiliz de belki de teknoloji şirketiyiz diyerek baktık. Teknolojiyi ürünün ötesinde, iş modeli olarak tanımladığımız bir yere doğru evrilmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye, CEO, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi' - Son Dakika Ekonomi

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