Üye Girişi
Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak - Son Dakika

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak

28.09.2021 19:20

- Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda, 'geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemleri' masaya yatırılacak.

- Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda, 'geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemleri' masaya yatırılacak. Şuraya, 55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakanları ve Bakan Yardımcıları katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 12'inci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası 6 - 7- 8 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası vizyonu odağında gerçekleştirilecek.

TransportTech Conference, Ulaştırma Bakanları yuvarlak masa toplantısı, sektör oturumları, ikili görüşmeler ve panel bölümlerinden oluşacak Şura'da, 'Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme' odağında bugünün ve geleceğin ulaşım ve iletişim sistemleri ele alınacak.

Ana tema Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme olacak

Ana teması 'Lojistik - Mobilite - Dijitalleşme' olarak belirlenen Şura'da; 'Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşmede stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlanması', 'sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunulması', 'çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirilmesi', 'Covid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi' ile 'ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi' hedefleniyor.

55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakanları ve Bakan Yardımcıları katılacak

12.Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller düzenlenecek. 55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakan ve Bakan Yardımcılarının katılacağı kapalı oturumlar yapılacak.

Bu oturumlarda; dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, Covid-19 sonrası dünyada ulaşımın gelişimi, bütünsel kalkınmayı destekleyecek Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi gibi önemli konularda sektördeki iş birliği fırsatları, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Türkiye, bölgesel lider olmanın eşiğinde

Gerçekleştirilecek Şura'yı değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yılda atılımcı, inovatif ve planlı ulaştırma ve altyapı geleneğine sahip olan Türkiye'nin, mühendislik açıdan dünya ölçeğinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin konumu gereği önemli bir rolü olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Lojistik alanında bir süper güç olmak, ülke içinde verimli, sürdürülebilir akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmak, her alanda dijitalleşmeyi önceliğimiz olarak kabul etmek şu andaki çalışma ilkelerimizin de bir özetini oluşturuyor. Avrasya bölgesinin merkezinde, Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğindedir" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı her modda Türkiye'ye bağlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve veri ulaştırmada, Türkiye'nin yüksek hedeflerini destekleyecek, çağın gereklerine uygun bir altyapının tamamlanması için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, ulaştırma sektörünün bileşenlerinde kendi teknolojisini üreten hatta ihraç eden bir ülke haline gelirken, Türkiye'yi her modda dünya ile bağladıklarını vurguladı.

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak
Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak
Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak
Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak

Atatürk Havalimanı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Kara Kartal'da savunma alarm veriyor! İşte Ajax-Beşiktaş maçında ilk 11'ler 18:50 Kara Kartal'da savunma alarm veriyor! İşte Ajax-Beşiktaş maçında ilk 11'ler Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı 18:08 Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi 18:01 Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi Fahriye Evcen, 17:21 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek 17:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti 16:08 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL         
19:21
Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi         
18:53
Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu         
18:11
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz         
17:28
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor         
17:08
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 19:30:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement