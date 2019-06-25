ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı katılacak

Basketbolda ULEB Avrupa
Kupası'nda 2019-2020 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonda Avrupa Kupası'na Türkiye
'den Galatasaray
Doğa Sigorta
, Darüşşafaka
Tekfen ve TOFAŞ'ın katılacağı bildirildi.
Kupada yer alacağı açıklanan 25 takımdan birinin THY Avrupa Ligi'ne seçileceği aktarıldı.
Organizasyonda mücadele edeceği belirtilen takımlar şunlar:
AS Monaco, Limoges
CSP, Nanterre
92 (Fransa
), Asseco Arka Gdynia (Polonya
), Buducnost VOLI Podgorica (Karadağ
), Cedevita Olimpija (Slovenya
), Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ (Türkiye), Divina Seguros Joventut Badalona, Unicaja Malaga
(İspanya
), Dolomiti Energia, Germani Brescia Leonessa, Segafredo Virtus Bologna
, Umana Reyer (İtalya
), EWE Baskets, ratiopharm Ulm (Almanya
), Lokomotiv Kuban
, UNICS Kazan
, Zenit
(Rusya), Maccabi Rishon LeZion (İsrail
), MoraBanc Andorra
(Andorra), Partizan
NIS (Sırbistan), Promitheas Patras
(Yunanistan
), Rytas (Litvanya
)