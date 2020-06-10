ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak

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Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı

Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok

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Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur