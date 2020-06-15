ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

Grup kuralarının 10 Temmuz'da çekileceği açıklanırken, turnuvanın planlanan takvimi ise şu şekilde:

ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

Organizasyondan yapılan açıklamada, Türkiye 'den Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin gelecek sezon kupaya katılacağı belirtildi.

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 24 takım belli oldu.

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