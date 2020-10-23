ULEB Avrupa Kupası'nda Türk takımları galibiyete hasret kaldı - Son Dakika

ULEB Avrupa Kupası'nda Türk takımları galibiyete hasret kaldı

23.10.2020 11:01
ULEB Avrupa Kupası'nda Türk takımları galibiyete hasret kaldı, System.String[]

ULEB Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Frutti Extra Bursaspor ile ikinci sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, gruplarında henüz galibiyetle tanışamadı.

ULEB Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Frutti Extra Bursaspor ile ikinci sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, gruplarında henüz galibiyetle tanışamadı.

ULEB Avrupa Kupası'nın grup aşamasında 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

A Grubu'nda salı günü Sırbistan'ın Partizan NIS ekibini konuk eden Bahçeşehir Koleji, salondan 82-76 mağlup ayrıldı.

Bu skorla 4. maçını da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta tek galibiyeti olmayan takım konumunda bulunuyor.

Bursa temsilcisi farklı mağlup oldu

Kupada mücadele eden diğer Türk temsilcisi Frutti Extra Bursaspor da D Grubu'ndaki son maçında İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.

İstediği oyunu parkeye yansıtamayan yeşil-beyazlılar, 94-76 mağlup oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Bursa temsilcisi, oynadığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrılarak puan cetvelinin son sırasında yer aldı.

Frutti Extra Bursaspor'un 2. haftada Slovenya deplasmanındaki Cedevita Olimpija maçı, rakip takımda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Sezer Sezgin: "Pandemi takımımızı olumsuz etkiledi"

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz galibiyetle tanışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Avrupa arenasına ilk çıktıkları senede hedeflerinin Bursalılara Avrupa maçları izletmek olduğunu belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinden dolayı maçların seyircisiz olması, gücünü seyirciden alan takımımızı olumsuz yönde etkiledi. Tecrübenin ön planda olduğu Avrupa arenasında 3 maçın günahının olmadığını, elimizden geldiğince zevkli maçlar izletmeye çalışacağımızı söyleyebilirim. Çok kısa sürede, okul salonlarında mücadele ederken bugün Avrupa arenasında mücadele ediyoruz. Bunun gururu yeter."

Puan durumları

A Grubu

Takımlar O G M AS YS P
1. Joventut Badalona 4 4 0 352 309 8
2. Partizan NIS 4 2 2 329 327 6
3. Unics Kazan 3 2 1 260 243 5
4. Umana Reyer Venezia 3 1 2 236 265 4
5. Bahçeşehir Koleji 4 0 4 318 361 4
6. JL Bourg Basket 2 1 1 176 166 3

D Grubu

Takımlar O G M AS YS P
1. Dolomiti Energia Trentino 4 4 0 303 253 8
2. Herbalife Gran Canaria 4 3 1 342 317 7
3. Promitheas Patras 4 2 2 307 320 6
4. Nanterre 92 4 1 3 299 329 5
5. Cedevita Olimpija 3 1 2 211 209 4
6. Frutti Extra Bursaspor 3 0 3 246 280 3

Bahçeşehir Koleji, Bursaspor, Avrupa, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ULEB Avrupa Kupası'nda Türk takımları galibiyete hasret kaldı - Son Dakika Spor

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