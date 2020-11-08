ULEB Avrupa Kupası'ndaki 4 maça koronavirüs engeli

Müsabakaların daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Morabanc Andorra-Telenet Giants Antwerp, Buducnost VOLI-Metropolitans 92, Joventut Badalona-JL Bourg ve Lietkabelis Panevezys-AS Monaco maçları, kulüplerde görülen Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.

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