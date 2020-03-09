ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams - Son Dakika
Son Dakika Spor ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams - Son Dakika Spor

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams

6 saat önce

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP), TOFAŞ'ın ABD'li basketbolcusu Devin Williams oldu.

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams, System.String[]

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP), TOFAŞ'ın ABD'li basketbolcusu Devin Williams oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 6 maçta 15,3 sayı ve 7,8 ribaunt ortalamaları yakalayan pota altı oyuncusu Williams, son 16 turunda MVP unvanına layık görüldü.

Ligin ribaunt istatistiğinde zirvede yer alan ve takımının en skoreri konumundaki Williams, son 16 turunda 20,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.

H Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak tur atlayan TOFAŞ, çeyrek finalde Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibiyle karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Williams, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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