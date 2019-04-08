Son Dakika Haberleri: Uleb'den Hakem Emin Moğulkoç'a Görev

Uleb'den Hakem Emin Moğulkoç'a Görev

13 dakika önce

Türk hakem Emin Moğulkoç, basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Valencia ile Almanya'nın ALBA Berlin takımları arasında yarın yapılacak final serisinin ilk maçında görev yapacak.

Uleb'den Hakem Emin Moğulkoç'a Görev, System.String[]
Türk hakem Emin Moğulkoç, basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Valencia ile Almanya'nın ALBA Berlin takımları arasında yarın yapılacak final serisinin ilk maçında görev yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Valencia kentinde TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Emin Moğulkoç'un yanı sıra Hırvatistan'dan Sreten Radovic (Başhakem) ile Çekya'dan Robert Vyklicky de düdük çalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:33 Kaynak: AA

Valencia, basketbol, Emin Moğulkoç, Spor
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