Uleb'den Hakem Emin Moğulkoç'a Görev
13 dakika önce
Türk hakem Emin Moğulkoç, basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Valencia ile Almanya'nın ALBA Berlin takımları arasında yarın yapılacak final serisinin ilk maçında görev yapacak.
Türk hakem Emin Moğulkoç
, basketbol
ULEB Avrupa
Kupası'nda İspanya
'nın Valencia
ile Almanya
'nın ALBA Berlin
takımları arasında yarın yapılacak final serisinin ilk maçında görev yapacak. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Valencia kentinde TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Emin Moğulkoç'un yanı sıra Hırvatistan
'dan Sreten Radovic (Başhakem) ile Çekya'dan Robert Vyklicky de düdük çalacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:33 Kaynak: AA
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