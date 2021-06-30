Ülgen, AB proje toplantısına katıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, 6. Avrupa Odaları iş birliği toplantısına video konferans yöntemi ile katıldı.

DTSO Avrupa Birliği (AB) projelerini yakından takip ediyor. DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, odaların AB projelerinde işbirliği yapma kapasitesini ve sinerjisini geliştirmek ve iş dünyasına katma değerli hizmetler sunma, EUROCHAMBRES ağı içindeki yerel/bölgesel ve ulusal Odalara yeni AB programları hakkında bilgi verme ve en iyi oda uygulamalarını paylaşılması amaçlı olarak 6. Avrupa Odaları iş birliği toplantısının açılış oturumuna video konferans yöntemi ile katılım sağladı.

Ülgen, toplantının verimli geçtiğini söyledi. - DÜZCE