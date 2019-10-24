Son Dakika Haberleri: Ülgen'den PTT kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ziyareti
Son Dakika Güncel Ülgen'den PTT kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ziyareti

Ülgen'den PTT kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ziyareti

8 dakika önce

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla Marmaris PTT Merkezi'ni ziyaret etti.

Ülgen'den PTT kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ziyareti, System.String[]

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla Marmaris PTT Merkezi'ni ziyaret etti.

Ülgen, Marmaris PTT Merkezi Müdürü Seher Uslu ile bir süre sohbet etti.

PTT'nin bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hızla devam ettiğini belirten Ülgen, "Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT, zamanın koşullarına uyum sağlamak için güçlü geleneğinden beslenerek çalışmalarını sürdürüyor. PTT 'Güçlü Türkiye'nin Yenilenen PTT'si' sloganıyla 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor." diye konuştu.

Seher Uslu, AK Parti, Marmaris, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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