Son Dakika Haberleri: Ülgen'den üreticilere uyarı: "Üzümleri peşin satın"
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Ülgen'den üreticilere uyarı: "Üzümleri peşin satın"

2 saat önce

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, eylül ayın sonuna gelindiğini ancak ovadaki üzümlerin yüzde 60-70'in dalında beklediğini belirtti.

Ülgen'den üreticilere uyarı:

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, eylül ayın sonuna gelindiğini ancak ovadaki üzümlerin yüzde 60-70'in dalında beklediğini belirtti. Ülgen üzüm üreticilerine de uyarıda bulunarak, "Bir yıl mahsulü yetiştirmek için çalışıyoruz. Üzüm yıllık gelir getiren ürün. Bu nedenle de üzümleri peşin satın. Güvenilir firmalara verin. Peşin olsun ama 20-50 Kuruş aşağı verin mağdur olmayın." uyarısında bulundu.


Sarıgöl ve çevresinde alınan duyumlarla bazı üzüm üreticilerin üzüm paraları alamadıklarını dile getiren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde sultaniye üzümler şuan 2 lira ile 4 lira arasında alınmakta. Ovamızdaki bağlar kapalı sistemle bekletilmekte. Her yıl biz oda olarak üreticilerimizi, uyarmaktayız. Yine uyarmaktayım. Peşin satın ya da güvenli formlara üzüm verin." dedi.


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl ilçemiz ve çevresinde kuru üzüm üretiminde artış oldu. Açık bağlar, doludan zarar gören bağlar sergiye gitti. Alımları TARİŞ ve TMO almakta bunda hiç bir sıkıntı yok." dedi. - MANİSA

Ali ihsan, Sarıgöl, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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