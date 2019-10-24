Ülgen: Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma
1 saat önce
Soçi'de varılan anlaşmayı değerlendiren EDAM Başkanı Sinan Ülgen, mutabakatın birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren içerikte olduğunu söyledi.
Soçi'de varılan anlaşmayı değerlendiren EDAM Başkanı Sinan Ülgen, mutabakatın birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren içerikte olduğunu söyledi. Ülgen, Suriye konusunda Almanya'nın pozisyon değişikliğine gittiğine de dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:47
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