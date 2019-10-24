Son Dakika Haberleri: Ülgen: Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma
Son Dakika Güncel Ülgen: Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma

Ülgen: Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma

1 saat önce

Soçi'de varılan anlaşmayı değerlendiren EDAM Başkanı Sinan Ülgen, mutabakatın birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren içerikte olduğunu söyledi.

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Soçi'de varılan anlaşmayı değerlendiren EDAM Başkanı Sinan Ülgen, mutabakatın birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren içerikte olduğunu söyledi. Ülgen, Suriye konusunda Almanya'nın pozisyon değişikliğine gittiğine de dikkat çekti.

Ülgen: Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma

Sinan Ülgen, Almanya, Türkiye, Soçi, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:47 
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