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Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel Kuruluna katıldı

57 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) genel kuruluna katıldı.

Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel Kuruluna katıldı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) genel kuruluna katıldı.

Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının, delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, Düzce Ticaret ve Sanayi odasından Gümüşova OSB Mütevelli Heyet Üyeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya da hazır bulundu.

DTSO Başkan Yardımcı Ümit Ülgen, organize sanayi bölgelerinin Türkiye için önemi olduğunu belirterek genel kurulda tekrar OSBÜK Başkanı seçilen Memiş Kütükcü'ye görevinde başarılar diledi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:47 Kaynak: İHA
Ümit Ülgen, Düzce, Güncel
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