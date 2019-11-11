Ülgür Gökhan'a tepki: 'Çakma çevreciler nerede?'

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, bugün Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yapılan fidan dikimi törenine katılmayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a sert tepki gösterdi.



AK Parti tarafından 'Çakma çevreciler nerede?' başlığı ile yayımlanan mesajda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu hatırlatılarak, "Gelin görün ki, her platformda çevrecilikten bahseden, Kirazlı köyündeki kesimler ile ilgili yaygara koparan Merkez Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı Kemel köyümüzde yapılan ağaç dikim töreninde göremedik. Sayın Gökhan, başta sayın valimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının dahi iştirak ettiği ağaç dikim törenine neden katılmamıştır? Yoksa Başkan Gökhan, ağaçlarını kimse görmesin diye başka bir yere mi dikmiştir? Ayrıca Kirazlı ile ilgili eylem yapan sözde çevreciler acaba neredeydiler? Fidanlarımızı topraklarla buluşturduğumuz anda kendileri neredeydiler? Artık Çanakkale halkı bu sözde çevrecileri ve Belediye Başkanı'nı net anlamaya başlamıştır. Amacı farklı ve tamamen halkı yanlış bilgilendirmeye dayalı bu sözde çevrecilere halkımız yeri ve zamanı geldiğinde gerekli cevabı verecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE