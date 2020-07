Ülkay Atmaca: "Yerli turist can suyu oldu"

Profesyonel otel Yöneticileri derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı'nda tatilciler için seçeneğin de talebin de çok olduğunu söyledi. Atmaca, "Yerli turist yine her zaman olduğu gibi, pandemide de bizlere can suyu oldu. Kurban Bayramı için talep gayet iyi. Covid-19 süresince evinden çıkamayan yerli tatilci normalleşme ile birlikte tatile çıktı. Şu an tesislerin doluluğunu yerli turist sağlıyor" dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi döneminde geçirilen Ramazan Bayramı'nın beklenildiği kadar yoğun ilgi görmediğini, o dönemde tatilcilerin hem tedirgin olduğunu hem de çok fazla seçeneklerinin olmadığını belirtti. Pandemi döneminin ilk Kurban Bayramı olacağını vurgulayan Ülkay atmaca, şunları söyledi:

"Kurban Bayramında daha fazla tatil seçeneği var ve bu da talebin artmasına sebep oluyor. 1 Haziran normalleşme sürecinden sonra iç pazar ile hareketlenen konaklama sektörü başta Ukrayna uçaklarının başlaması ile biraz daha nefes aldı. Geçtiğimiz Pazar günü Antalya'ya 10 binin üzerinde turist gelmesi sektörü heyecanlandırdı. İngiltere uçuşlarının başlaması moral verici oldu. Şimdi gözlerimizi Almanya ve Rusya'ya çevirdik, seyahat engellerinin kalkmasını bekliyoruz. Yerli turist yine her zaman olduğu gibi, pandemide de bizlere can suyu oldu. Kurban Bayramı için talep gayet iyi. Covid-19 süresince evinden çıkamayan yerli tatilci normalleşme ile birlikte tatile çıktı. Şu an tesislerin doluluğunu yerli turist sağlıyor. Kurban Bayramında da bu sayı artarak devam edecek. Tesisler tüm önlemlerini aldı Kurban Bayramı hazırlıklarını yapıyor. Herkes gönül rahatlığı ile gelip tatillerini yapabilirler." - ANTALYA