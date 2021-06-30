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Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi - Son Dakika

Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi

30.06.2021 21:43
Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi, System.String[]

Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ile iş insanları, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsasınca ortaklaşa hazırlanan "Sakarya'nın Yıldızları" programıyla ödüllendirildi.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ile iş insanları, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsasınca ortaklaşa hazırlanan "Sakarya'nın Yıldızları" programıyla ödüllendirildi.

SATSO bahçesinde düzenlenen "Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni"nde, İhracat, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, İSO İlk 500 ve 2. 500 büyük firma sıralamasında ilk defa yer alan Sakarya'daki firmalar, en fazla tescil yapan borsa üyeleri, en çok kadın istihdamı sağlayan firma olmak üzere toplam 7 kategoride 40 ödül verildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren ve farklı dallarda ödüle layık görülen firmaların yer aldığı törende konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu, bir üretim, sanayi, turizm ve tarım merkezi olduğunu belirtti.

Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir huzur kenti olan Sakarya'da insan çeşitliliği ve zenginliğinin çok fazla olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Sakarya önemli projeleri gerçekleştirdi. Yatırım ortamı iyi, özellikle son zamanlarda yapılan yatırımlara baktığımızda sadece Türkiye'de değil dünyada rekabetçi bir şehir konumunda. Şehrin kalbi üretimdir, ekonomidir. Üretime, sanayiye, turizme verilecek katkı çok kıymetlidir." diye konuştu.

Üreten herkesin kıymetli olduğunu vurgulayan Kaldırım, ödül almaya hak kazanan iş insanlarını tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, başarının emek istediğini emeğin de sevgi istediğini belirterek, "Eser bırakan üreticilerimizi, sanayicilerimizi, yiğitlerimizi, kahramanlarımızı, her türlü şartta üretimi kesmeyen istihdamı engellemeyen yiğitlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da ülkenin ve kentin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, yüksek düzeyde vergi ödeyen, ürettiğine yenilik katan, en çok istihdam oluşturan ve ihracata liderlik yapan müteşebbislerin örnek başarılarını kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin ithalat bağımlılığından kurtulmak, üretimi yerlileştirmek, dijital dönüşüme öncülük etmek ve "sürdürülebilir büyüme"ye geçip, rekabetçi olabilmek adına önemli hedefleri olduğunu ifade eden Altuğ, "Bu hedeflere ulaşabilmek için iş dünyası olarak eksikliklerimizi ve zayıf yönlerimizi görerek yerli ve milli kaynaklarımızla daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Sakarya'mız da bir üretim kentidir. Hem sınai hem tarımsal anlamda üretiyoruz. Ne mutlu ki bulunduğumuz coğrafya bizleri, kadim bir medeniyetin bekçileri yapmıştır." şeklinde konuştu.

Sakarya'nın, rekabet üstünlüğünü elde etmesi ve bunu sürekli kılması noktasında itici gücün tüccarlar ve sanayiciler olduğunu aktaran Altuğ, SATSO olarak kentin üretici kimliğini daha yukarıya taşıyan üyelerin yanında yer almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Altuğ, Sakarya'ya değer katan, hizmet üreten tüm üyelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen iş insanları ve firmaları plaketleri verildi.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi
Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi
Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi
Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi
Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi

Türkiye, Sakarya, Akyazı, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ülke ekonomisine katkıda bulunan Sakaryalı firmalar ve iş insanları ödüllendirildi - Son Dakika Ekonomi


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