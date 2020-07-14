Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi - Son Dakika

Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi

Trafik polislerince ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.

Trafik polislerince ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su¨ru¨cu¨leri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun arac¸ kullanmaya yo¨neltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını o¨nlemek amacıyla ülke genelinde 11-12 Temmuz'da es¸ zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hız ihlali yaptıkları tespit edilen 29 bin 947 su¨ru¨cu¨ hakkında is¸lem yapıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi - Son Dakika
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