Ülke genelinde 249 kişiyi dolandıran çete çökertildi - Son Dakika

Ülke genelinde 249 kişiyi dolandıran çete çökertildi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, eskort sitesi açarak ülke genelinde 249 kişiyi, toplamda 72 bin lira dolandıran 12 şüpheli, Diyarbakır ve Konya bağlıntılı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, eskort sitesi açarak ülke genelinde 249 kişiyi, toplamda 72 bin lira dolandıran 12 şüpheli, Diyarbakır ve Konya bağlıntılı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internet ortamında kurdukları eskort sitesinde vatandaşlara bir takım vaatlerde bulunduktan sonra ATM'ye para yatırmak suretiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Başlatılan soruşturmada dolandırıcılık yapan çete üyelerinin Didim'de bir villayı merkez olarak kullandıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda Didim'de 10, Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda da birer kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 25 bin TL para, çok sayıda ziynet eşyası, suçta kullanılan çok sayıda telefon, not defterleri, banka kartları, hesap döküm listeleri ele geçirildi. Çetenin, ülke genelinde 249 kişiyi toplamda 72 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Konya, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 19:51 Kaynak: DHA

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