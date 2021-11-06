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kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı - Son Dakika

kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı

06.11.2021 10:47

TÜRKİYE genelinde sahte ve kaçak içki satışı yaptığı şüphesi bulunan iş yerlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 bin 367 litre ve 11 bin 657 şişe kaçak-sahte içki ele geçirildi, 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı.

TÜRKİYE genelinde sahte ve kaçak içki satışı yaptığı şüphesi bulunan iş yerlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 bin 367 litre ve 11 bin 657 şişe kaçak-sahte içki ele geçirildi, 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde dün ülke genelinde eş zamanlı 'alkol operasyonu' düzenlendi. Halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı-bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ile depolarına yönelik 20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda; 21 bin 922 iş yeri-depoda arama ve denetleme yapıldı. Operasyonda 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan şahıs yakalandı, 1'i çocuk 6 kayıp bulundu.Uygulamada, 19 bin 367 litre, 11 bin 657 şişe kaçak-sahte içki, 660 şişe içki aroması, 2 bin 731 boş alkollü içki şişesi, 204 bin etiket, 18 bin 257 sahte bandrol, 10 bin 440 kaçak sigara, 67 bin 507 doldurulmuş ve 110 bin boş makaron, 4 bin 441 puro, 16 bin 959 cinsel içerikli ürün, 9,8 kilo esrar, 7 gram eroin, 181 gram sentetik uyuşturucu, 33 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız tüfek-uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı
kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı
kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı
kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı
kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı
kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı
kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı
kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Alkol, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel kaçak içki operasyonu: 39 gözaltı - Son Dakika


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