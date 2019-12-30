Ülke genelinde alkol ve tütün mamülleri operasyonu - Son Dakika
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Ülke genelinde alkol ve tütün mamülleri operasyonu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, son 15 günde yurt genelinde düzenlenen 970 operasyonda 1559 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ülke genelinde alkol ve tütün mamülleri operasyonu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, son 15 günde yurt genelinde düzenlenen 970 operasyonda 1559 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında 498 bin 524 paket kaçak sigara, 444 bin 477 içi doldurulmuş makaron, 4 milyon 108 bin 4 boş makaron, 4 bin 183 adet puro ve sigarillo, 10 bin 542 kilogram sarma, nargile ve pipo tütününe el konulduğu belirtildi.

Ayrıca 42 bin 882 dolu şişe ve 210 bin 402 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 10 bin 184 litre etil ve metil alkol, 5 bin 148 içki kiti ve aroması ve 2 milyon 513 bin 358 bandrol ele geçirildiği, 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin de faaliyetlerine son verildiği kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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