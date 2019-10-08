Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde alkollü araç kullananlara yönelik denetim
Son Dakika Güncel Ülke genelinde alkollü araç kullananlara yönelik denetim

Ülke genelinde alkollü araç kullananlara yönelik denetim

15 dakika önce

Trafik polislerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 78 bin 244 sürücüden bin 640'ının alkol, 9'unun ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Ülke genelinde alkollü araç kullananlara yönelik denetim, System.String[]

Trafik polislerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 78 bin 244 sürücüden bin 640'ının alkol, 9'unun ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 9 aylık döneminde 5 milyon 329 bin 801 araç sürücüsüne alkol testi yapıldı. 125 bin 538 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan, bin 299 araç sürücüsüne ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 4-5 Ekim'de ülke genelinde alkol etkisinde araç kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 78 bin 244 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 640 sürücünün alkol, 9 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Kontroller sonucu bin 322 araç trafikten men edilirken bin 522 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda, tespit edilen 8 bin 541 trafik kural ihlaliyle ilgili sorumlulular hakkında işlem yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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