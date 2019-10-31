Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde araçlarda "ışık donanımları denetimi" yapıldı
Son Dakika Güncel Ülke genelinde araçlarda 'ışık donanımları denetimi' yapıldı

Ülke genelinde araçlarda "ışık donanımları denetimi" yapıldı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde, araçların "standart ışık donanımı ve mevzuata uygun ışık kullanımına" yönelik özel denetim yapıldı.

Ülke genelinde araçlarda

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde, araçların "standart ışık donanımı ve mevzuata uygun ışık kullanımına" yönelik özel denetim yapıldı.

Kara yollarında seyir halinde bulunan araçlarda, standartlara aykırı ışık donanımları bulundurulduğu, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde kullanıldığı yönünde tespit ve şikayetlerin artması üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde, standart ışık donanımı ve mevzuata uygun Işık kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 43 bin 66 sürücüden 2 bin 391'inin ışık donanımını uygunsuz kullandığı belirlendi.

Ayrıca 612 araç trafikten men edilirken, 270 sürücünün ehliyetine el konularak, belirlenen 6 bin 42 kurul ihlali hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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