Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde "Duman 8 Operasyonu"
Son Dakika Güncel Ülke genelinde 'Duman 8 Operasyonu' - Son Dakika

Ülke genelinde "Duman 8 Operasyonu"

6 saat önce

Ülke genelinde 3 bin 522 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1529 iş yeri denetlendi, 109 kişi gözaltına alındı, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Ülke genelinde

Ülke genelinde 3 bin 522 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1529 iş yeri denetlendi, 109 kişi gözaltına alındı, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda dün ülke genelinde eş zamanlı "Duman 8 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Sigara, puro, sigarillo, kıyılmış/pipo/nargile tütün mamulü, satışı yapan tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, bakkal, büfe ile nargile tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik operasyonda, 3 bin 522 personel görev aldı.

Ekiplerce çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 109 kişi gözaltına alındı. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 1529 iş yeri denetlenirken yapılan aramalarda, 44 bin 205 paket kaçak sigara, 1 milyon 80 bin 747 adet makaron, 876 bin 232 adet boş makaron, 176 adet makaron doldurma makinesi, 5 ton 803 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 1 ton 334 kilogram nargile/pipo tütünü, 2 bin 437 adet kaçak puro/sigarillo, 1955 adet mükerrer bandrol, 831 şişe ve 209 litre kaçak/sahte içki, 2 bin 763 adet cinsel içerikli hap, 74 adet elektronik sigara ve 1241 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Denetimler sırasında 106 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesi, 10 iş yerinin de vergi levhası bulunmadığı tespit edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı
İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:41:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde "Duman 8 Operasyonu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]