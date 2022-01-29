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Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika

Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

29.01.2022 12:47

İçişleri Bakanlığının "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması"nda 72'si yabancı uyruklu 127 organizatör gözaltına alındı, 2 bin 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığının "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması"nda 72'si yabancı uyruklu 127 organizatör gözaltına alındı, 2 bin 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla ülke genelinde dün saat 18.00'e kadar "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Yabancıların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durakları ve istasyonlarda 36 bin 126 personel ve 608 dedektör köpek ile 8 bin 820 noktada uygulama yapıldı.

Ekiplerce 6 bin 625 metruk bina, 10 bin 365 umuma açık yer, 352 terminalin aralarında bulunduğu 21 bin 547 nokta kontrol edildi.

Uygulamada 72'si yabancı uyruklu 127 organizatör gözaltına alındı, 2 bin 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu 25 kişinin aralarında olduğu 732 aranan şahsın tespit edildiği uygulamada, 2'si organizatör, 1235'i göçmen ve 99'u Türk vatandaşı 1336 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Organizatörler ve düzensiz göçmenler arasından 6 kişinin terör örgütü üyesi veya iltisaklı olduğu belirlendi.

Düzensiz göç amacıyla 7 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin kullanıldığı tespit edilen uygulamada, 13 sahte pasaport, 9 sahte "T6 formu ve yol izin belgesi", 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 mermi, 5 kesici ve delici alet, 42 gram esrar, 80 gram eroin, 10 gram bonzai, 419 gram metanfetamin, 65 ecstasy ve 75 sentetik ecza ele geçirildi.

Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Jandarma, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika
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