Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda metruk binalar,... - Son Dakika

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:25 - Kaynak: İHA
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