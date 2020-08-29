Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda metruk binalar,... - Son Dakika

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda metruk binalar,...

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları,...

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi. - ANKARA

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