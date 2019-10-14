Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı
Son Dakika Güncel Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı

13 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimlerinde, 22 bin 30 hız ihlali tespit edildi.

Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimlerinde, 22 bin 30 hız ihlali tespit edildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, 12-13 Ekim'de ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimleri ile ilgili bilgileri paylaştı. EGM'den yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla; 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi" denildi.


24 bin 334 trafik kural ihlali


Açıklamada denetim sonuçlarına da yer verildi. Buna göre, denetimlerde 22 bin 30 hız ihlali tespit edildi. Bu ihlallerin yüzde 65'inin ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 35'inin de araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldüğü kaydedildi. 355 aracın trafikten men edildiği, 8 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı belirtildi. Toplam 24 bin 334 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığının duyurulduğu açıklama, şöyle devam etti:


"Türk Polis Teşkilatı olarak, sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız." - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:34 Kaynak: İHA
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