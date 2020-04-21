Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen radarla hız denetiminde 23 bin 663 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak, meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesinin öncelikleri arasında olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 17-20 Nisan tarihleri arasında 4 gün boyunca ülke çapında eş zamanlı hız denetimlerinin gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 29 bin 370 araç ve sürücüyü denetleyen ekiplerin, 22 bin 970 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı, 104 araç sürücüsünün seyir halinde cep telefonu kullandığını tespit ettiği, ayrıca 23 bin 663 trafik kural ihlalini belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur." uyarısı yapıldı.