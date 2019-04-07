Ülke Genelinde Eş Zamanlı İki Uygulama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde 49 bin 914 personelin katılımıyla eş zamanlı 'Yasa Dışı Bahis' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasının yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde 49 bin 914 personelin katılımıyla eş zamanlı 'Yasa Dışı Bahis' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasının yapıldığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆına yo¨nelik u¨lke genelinde 12 bin 760 ekip, 49 bin 914 personelin katılımıyla dün 'Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı' ve 'Yasa Dışı Bahis' uygulamasının yapıldığı bildirildi. 'Yasa Dışı Bahis' uygulamasında, 97 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, yasa dışı bahis oynatan 153 kişiye adli işlem, 267 kişi hakkında ise yasa dışı bahis oynamaktan idari is¸lem yapıldı. Uygulamada, 36 kişi go¨zaltına alınırken, aranan 549 kişi yakalandı. Go¨c¸men Kac¸akcılığı uygulamasında; bin 506 noktada, 52 organizato¨r s¸ahıs tespit edildi. Bin 879 du¨zensiz go¨c¸men, 902 aranan s¸ahıs yakalandı. 2 bin 872 araca idari is¸lem uygulanırken 593 arac¸ trafikten men edildi.



Her iki uygulamada; 121 bilgisayar, 42 bin 518 TL para, 27 yazıcı, 1 el bombası, 7 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 17 av tu¨fegˆi, 120 fis¸ek, 107 ko¨k kenevir, 241 gram esrar, 8 gram bonzai, 30 adet metamfetamin, 5 bin 950 paket kac¸ak sigara, 46 litre kac¸ak ic¸ki, 350 kamyon, kamyonet, otobu¨s, minibu¨s, otomobil, 4 tekne-bot, 12 cep telefonu, 4 sigaramatik, 5 oyun makinası, c¸ok sayıda yasadıs¸ı bahis oyun kuponu ele gec¸irildi. Yasa dışı bahis uygulamasında mu¨hu¨r fekki yaptıgˆı tespit edilen 4 is¸ yeri tekrar kapatıldı.



- Ankara

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