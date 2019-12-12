Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76... - Son Dakika

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Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76...
6 saat önce
Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. 525 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 412 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 276 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi. - ANKARA
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