Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76... - Son Dakika

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76...

6 saat önce

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76..., System.String[]

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. 525 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 412 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 276 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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