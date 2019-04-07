Son Dakika Haberleri: Ülke Genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve Yasa Dışı Bahis" Uygulamaları

Ülke Genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve Yasa Dışı Bahis" Uygulamaları

32 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı "göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı "göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸, Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı ve I·nsan Ticaretiyle Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlığı koordinesinde, yasa dıs¸ı bahis ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆına yo¨nelik dün u¨lke genelinde 00.00/18.00 saatleri arasında "go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı", 14.00/18.00 saatlerinde ise "yasa dıs¸ı bahis" uygulamaları yapıldı.

Uygulamaya 12 bin 760 ekip, 49 bin 914 personel katılırken, 97 yasa dıs¸ı bahis oynatılan is¸ yerinde, 153 bahis oynatan kişi hakkında adli, 267 kişi hakkında ise idari is¸lem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 36 kişi go¨zaltına alındı, aranan 549 kişi yakalandı.

Bin 879 du¨zensiz go¨c¸men yakalandı

Go¨c¸men kac¸akçılığı uygulamasında ise bin 506 noktada 52 organizato¨r tespit edildi. Bin 879 du¨zensiz go¨c¸men ile aranan 902 kişi yakalandı. 2 bin 872 araca idari is¸lem uygulandı, 593 arac¸ trafikten men edildi.

Uygulamalarda, 121 bilgisayar, 27 yazıcı, 42 bin 518 lira para, 1 el bombası, 7 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 17 av tu¨fegˆi, 120 fis¸ek, 107 ko¨k kenevir, 241 gram esrar, 8 gram bonzai, 30 metamfetamin, 5 bin 950 paket kac¸ak sigara, 46 litre kac¸ak ic¸ki, 350 araç, 4 tekne ve bot, 12 cep telefonu, 4 sigaramatik, 5 oyun makinesi ile c¸ok sayıda yasa dıs¸ı bahis oyun kuponu ele gec¸irildi.

Yedi yasal İddaa bayisi hakkında yasa dıs¸ı bahis oynatmaktan adli is¸lem yapıldı, yasa dıs¸ı bahis uygulamasında mu¨hu¨r fekki yaptıgˆı tespit edilen 4 is¸ yeri tekrar kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:20 Kaynak: AA

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