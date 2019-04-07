Ülke Genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve Yasa Dışı Bahis" Uygulamaları

Emniyet Genel Müdürlüğü
, Jandarma
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı "göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸, Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı ve I·nsan Ticaretiyle Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlığı koordinesinde, yasa dıs¸ı bahis ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆına yo¨nelik dün u¨lke genelinde 00.00/18.00 saatleri arasında "go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı", 14.00/18.00 saatlerinde ise "yasa dıs¸ı bahis" uygulamaları yapıldı.
Uygulamaya 12 bin 760 ekip, 49 bin 914 personel katılırken, 97 yasa dıs¸ı bahis oynatılan is¸ yerinde, 153 bahis oynatan kişi hakkında adli, 267 kişi hakkında ise idari is¸lem yapıldı.
Uygulamada ayrıca 36 kişi go¨zaltına alındı, aranan 549 kişi yakalandı.
Bin 879 du¨zensiz go¨c¸men yakalandı
Go¨c¸men kac¸akçılığı uygulamasında ise bin 506 noktada 52 organizato¨r tespit edildi. Bin 879 du¨zensiz go¨c¸men ile aranan 902 kişi yakalandı. 2 bin 872 araca idari is¸lem uygulandı, 593 arac¸ trafikten men edildi.
Uygulamalarda, 121 bilgisayar, 27 yazıcı, 42 bin 518 lira para, 1 el bombası, 7 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 17 av tu¨fegˆi, 120 fis¸ek, 107 ko¨k kenevir, 241 gram esrar, 8 gram bonzai, 30 metamfetamin, 5 bin 950 paket kac¸ak sigara, 46 litre kac¸ak ic¸ki, 350 araç, 4 tekne ve bot, 12 cep telefonu, 4 sigaramatik, 5 oyun makinesi ile c¸ok sayıda yasa dıs¸ı bahis oyun kuponu ele gec¸irildi.
Yedi yasal İddaa bayisi hakkında yasa dıs¸ı bahis oynatmaktan adli is¸lem yapıldı, yasa dıs¸ı bahis uygulamasında mu¨hu¨r fekki yaptıgˆı tespit edilen 4 is¸ yeri tekrar kapatıldı.