Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak

38 dakika önce

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak , System.String[]
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:18 
türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava bugün başlıyor Malatya kayısısı adı altında sahte ürün satanlara dava açılacak Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:56:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]