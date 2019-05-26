Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde "kumar" operasyonu

Ülke genelinde "kumar" operasyonu

6 saat önce

Türkiye genelinde düzenlenen tombala ve kumar makineleri uygulamasında 113 kişi go¨zaltına alındı, 709 aranan s¸ahıs yakalandı.

Ülke genelinde
Türkiye genelinde düzenlenen tombala ve kumar makineleri uygulamasında 113 kişi go¨zaltına alındı, 709 aranan s¸ahıs yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı Asayis¸ Dairesi bas¸kanlıklarının koordinesinde genel asayis¸ ve kamu du¨zeninin sagˆlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.
7 bin 590 ekip ve 28 bin 912 personelin katıldığı uygulamada, 20 bin 780 kahvehane ve kıraathane ile bin 606 dernek ve kooperatif denetlendi. Denetimlerde 113 kişi go¨zaltına alındı, 709 aranan s¸ahıs yakalandı. Ayrıca idari işlem yapılan bin 646 kişiye para cezası uygulandı.
325 umuma ac¸ık is¸ yeri, kooperatif ve dernegˆe idari is¸lem yapıldı. Bu dernekler ve kooperatiflere çeşitli para cezaları uygulanırken 77 is¸ yeri de kapatıldı.
Denetimlerde ayrıca 2 tabanca, 3 av tu¨fegˆi, 3 kurusıkı tabanca, 2 kesici delici alet, 33 dolu fis¸ek, 10 gram esrar, 22 tombala makinası, 20 kumar amaçlı kullanılan sigaramatik, 37 kumar makinası, 25 bin 560 lira ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:14 Kaynak: AA
Jandarma, Türkiye, Güncel
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