Ülke genelinde kurtarıcı ve çekicilere yönelik trafik denetimi - Son Dakika

Ülke genelinde kurtarıcı ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Kurtarıcı/çekici olarak adlandırılan özel amaçlı taşıtlara yönelik 21-25 Eylül'de ülke genelinde yapılan denetimlerde 5 bin 418 trafik kural ihlali belirlendi ve işlem yapıldı.

Ülke genelinde kurtarıcı ve çekicilere yönelik trafik denetimi, System.String[]

Kurtarıcı/çekici olarak adlandırılan özel amaçlı taşıtlara yönelik 21-25 Eylül'de ülke genelinde yapılan denetimlerde 5 bin 418 trafik kural ihlali belirlendi ve işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, kurtarıcı/çekici olarak adlandırılan özel amaçlı taşıtların trafik kurallarına uymadığı ve araçların çekilmesi/kurtarılması esnasında gerekli önlemleri almadığının belirlendiği kaydedildi.

Otopark hizmeti yürüten ve kurtarıcı/çekici hizmeti veren işletmelere ait araçların trafik kurallarına uymalarının trafik güvenliğinin sağlanmasındaki önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı olarak özel amaçlı taşıt kurtarıcı/çekicilere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Ülke genelinde 37 bin 878 araç/sürücü denetlendi. 237 aracın yetki belgesiz kullanıldığı, 622 aracın fenni muayenesinin, 198 aracın ise sigortasının bulunmadığı, 119 araçta mevzuata uygun ışık donanımı, yan/arka koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektör bulunmadığı veya kullanılmadığı, toplam 5 bin 418 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı."

Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülke genelinde kurtarıcı ve çekicilere yönelik trafik denetimi - Son Dakika

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