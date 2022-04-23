Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması gerçekleştirildi

23.04.2022 15:45
Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki uygulama, 7 bin 320 ekip ve 20 bin 869 personelin katılımıyla 4 bin 812 noktada eş zamanlı yapıldı. Uygulama sonucunda, 202 bin 624 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı kontrol edildi. 23 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalanırken, bin 798 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı trafikten men edildi. 13 bin 501 araç, motosiklet, traktör ve servis aracına ise para cezası uygulandı.

Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulamada, 403 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı, 477 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandığı ve 33'ünün gözaltına alındığı aktarıldı. Uygulamada, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 12 adet mermi/fişek, 1 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması gerçekleştirildi
Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması gerçekleştirildi

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Togo Cumhuriyeti, Motosiklet, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika


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