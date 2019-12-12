Ülke genelinde okul çevresi ve servis araçları denetlendi - Son Dakika

Türkiye genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından "Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce "Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması" kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite çağındaki çocuk-gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla okullar, çevresindeki umuma açık yerler, park bahçeler ve oyun salonları denetlendi.

Çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı, dün 11.00-15.00 ila 19.00-21.00 saatleri arasında okul çevrelerinde yapılan uygulamanın yanı sıra 07.00-09.00, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 saatleri arasında da okul servis araçlarıyla personeli denetlendi.

37 bin 76 okul servis aracı denetlendi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi.

525 "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 412 "Emniyet Kemeri Takmamak", 276 "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi.

35 bin 352 umuma açık yere kontrol

Ayrıca, 15 bin 183 okul çevresi kontrol edilirken, gün boyunca öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi 35 bin 352 umuma açık yer denetlendi.

Bu kapsamda 235 iş yeri ile paket açılarak "adet" sigara satışı yapan 8 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Aranan 946 kişi yakalandı

Umuma açık yerlerdeki 389 bin 484 kişi sorgulanırken, 2 FETÖ/PDY, 21 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 60 yaralama, 42 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 20 tehdit, 7 hakaret, 12 kayıp çocuk, 537 yoklama kaçağı-bakaya, 219 diğer suçlardan olmak üzere aranan 946 kişi yakalandı.

Ekipler tarafından 13 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 956 mermi/fişek, 9 kesici/delici alet ile 4 kurusıkı tabanca, 507 gram eroin, 15 gram esrar, 129 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 301 paket kaçak sigara, 144 litre kaçak içki, 17 bin tütün doldurulmuş makaron ve 161 bin 36 gram makarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.