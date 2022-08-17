Av sezonu 20 Ağustos tarihinde açılıyor - Son Dakika
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Av sezonu 20 Ağustos tarihinde açılıyor

17.08.2022 15:08
Av sezonu 20 Ağustos tarihinde açılıyor

Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'nde de av sezonu 20 Ağustos 2022 tarihinde açılıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'nde de av sezonu 20 Ağustos 2022 tarihinde açılıyor.

Av sezonunun yaklaşmasıyla beraber Merkez Av Komisyonu, avlanma usul ve esaslarını belirledi. Buna göre avlanmanın tüm bölgelerde aynı gün 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi.

Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde av yapılabileceği ve yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de olabileceği ifade edildi.

(Hüseyin Çanlı - İHA)

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av sezonu 20 Ağustos tarihinde açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Av sezonu 20 Ağustos tarihinde açılıyor - Son Dakika
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