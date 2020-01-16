Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik... - Son Dakika

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Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik...
6 saat önce
Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.
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