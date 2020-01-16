Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik... - Son Dakika

Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik...

6 saat önce

Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.

Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik..., System.String[]

Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.

Narkotik, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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