Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelindeki eş zamanlı radar denetimlerinde 30 bin 308 hız ihlali tespit edildi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

45 bin 112 araç ve sürücüyü kontrol eden ekipler, 3 bin 464'ü gece olmak üzere 30 bin 308 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığını tespit ederek, haklarında işlem uyguladı.