Ülke genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 277 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ülke genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 277 zanlı yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 277 zanlı gözaltına alındı.

Yurt genelinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 277 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 917 kilogram eroin, 11 kilogram kokain, 4 ton esrar, 91 kilogram metamfetamin, 15 kilogram sentetik esrar, 2 kilo 500 gram afyon sakızı, 1 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 138 bin uyuşturucu hap, 21 tabanca ve tüfekle 51 bin 790 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 bin 277 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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