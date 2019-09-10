Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde trafik güvenliği uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Ülke genelinde trafik güvenliği uygulaması

18 dakika önce

Trafik polislerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 76 bin 822 sürücüden bin 439'unun alkol, 5'inin ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Ülke genelinde trafik güvenliği uygulaması, System.String[]

Trafik polislerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 76 bin 822 sürücüden bin 439'unun alkol, 5'inin ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında ayında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışan sürücülerin yüzde 1,4'ünün alkol etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Söz konusu dönemde alkol etkisinde araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 3 milyon 145 bin 906 araç sürücüsü teste tabi tutuldu.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanan sürücülerin neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla trafik polislerince, 6-7 Eylül'de ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 76 bin 822 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 439 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi. Kontroller sonucu bin 317 araç trafikten men edilirken bin 318 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda, tespit edilen 7 bin 303 trafik kural ihlaliyle ilgili sorumlulular hakkında işlem yapıldı.

21 bin 355 sürücü hız ihlali yaptı

Öte yandan, yine trafik polislerince 7-8 Eylül'de ülke genelinde radarla hız denetimleri de yapıldı. 46 bin 646 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 21 bin 355 sürücünün hız ihlali yaptığı belirlendi.

Çalışmalar sonucu 364 araç trafikten men edilirken 16 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Uygulama kapsamında, tespit edilen 23 bin 567 trafik kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden
İTÜ'lü Halit'i öldüren katilden pişkin talep: Serbest kalmak istiyorum Eşini 46 yerinden bıçaklayan cani koca, can çekişmesini izlemiş Trafik kazası geçiren rapçi Norm Ender, kolundan ve ayağından sakatlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 12:53:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülke genelinde trafik güvenliği uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]